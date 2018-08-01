Москва, 1 августа, 2018, 03:32 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который на первый взгляд несет хорошие новости для кинофестивалей: теперь они смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения. Однако в таком послаблении обнаружился серьезный подвох. В чем он состоит, разбилась корреспондент ИА REGNUM Марина Александрова.

(сс) geralt Кинематограф

Помимо указанного разрешения для кинофестивалей, устанавливается также определение самого кинофестиваля. Согласно закону, это «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, которая может включать конкурсную программу, состоящую из отобранных жюри фильмов». Иными словами, у него могут быть конкурс и награды — а могут и не быть (а фильмы объединены одной темой или персоной, как, например, ретроспективы). Тут-то и обнаруживается проблема. Дело в том, что если у фестиваля нет конкурсной программы с жюри и присуждением призов, то на него указанные законом послабления не распространяются. Кроме того, фестиваль не должен идти дольше 10 дней и не должен показывать фильмы, снятые более года назад. Такие уточнения ставят под удар неформальные и новаторские начинания, которые могут идти по несколько дней или показывают ретроспективы.

Получается, что известные, крупные фестивали законом обласканы, а маленькие или начинающие, которые создаются энтузиастами, затаптываются. Ведь средств на соответствие требованиям у них нет, равно как и на уплату штрафов, не говоря уж о том, что порой введение конкурсной программы противоречило бы самому духу фестиваля. А практически заградительные меры против киноретроспектив бьют во вторую очередь по прокатчикам и кинематографистам, а в первую — по культурному наследию, ведь именно рестроспективы позволяют зрителю взглянуть на кино как на подлинное искусство.

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