Курган, 31 июля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Население Курганской области уменьшается за счёт миграции из региона. Кроме того, число умерших в регионе превышает число родившихся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Константин Трутовский. Переселенцы из Курской губернии. 1864

По предварительной оценке, на 1 июня 2018 года в Курганской области проживало 840,6 тыс. человек, тогда как численность живущих в Зауралье на 1 января составляла 845,5 тыс. человек.

По оперативным данным, в январе — мае 2018 года естественная убыль населения составила 2, 2 тыс. человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечено уменьшение числа родившихся на 7,9%, и увеличение числа умерших на 2,3%.

Миграционная убыль населения Курганской области за январь — май по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросла на 63,9% и составила 2,7 тыс. человек.