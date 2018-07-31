Красноярск, 31 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко сегодня, 31 июля, посетил с рабочим визитом город Красноярск, где осмотрел ряд объектов Всемирной зимней Универсиады-2019 и провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры, благоустройства и расселения из аварийного жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Вадим Кофман, krskstate.ru Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко (слева) и врио губернатора Красноярского края Александр Усс

Уточняется, что Мутко осмотрел спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», многофункциональный комплекс и медицинский центр деревни Универсиады, парк Универсиады, объекты транспортной сети Красноярска.

По информации краевого правительства, вице-премьер правительства РФ назвал степень готовности объектов Универсиады к соревнованиям высокой.

«Большинство объектов уже построены. Остались вопросы благоустройства, закрытия периметра безопасности, уточнения проектной документации», — подчеркнул Мутко, добавив, что не видит «больших проблем с точки зрения подготовки объектов».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30 июля врио губернатора Красноярского края Александр Усс встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал ему о подготовке краевой столицы к Универсиаде. В частности, Усс заявил, что со спортивными объектами «есть проблемы», но власти знают, как их решить.

Напомним, Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Ранее Александр Усс проинформировал, что финансирование 30 объектов Универсиады из 34 обойдётся в сумму порядка 46 млрд рублей, в том числе будет затрачено 15 млрд из краевого бюджета, 31 млрд — из федерального.