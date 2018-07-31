Москва, 31 июля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Если ЕС согласится на покупку американского сжиженного газа, это означает, что ему понадобится строить новые газопроводы, терминалы и заводы, что обойдётся Брюсселю в огромные траты, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 31 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова американского президента Дональда Трампа, который во время пресс-конференции с итальянским премьером сообщил, что страны Евросоюза готовы построить от девяти до 11 портов для того, чтобы принимать сжиженный природный газ из США.

Jan Arrhénborg Терминал СПГ и газовоз

«США уже поставляли сжиженный газ в ЕС, — рассказал Абзалов. — Просто очень небольшими объёмами. Вопрос заключается в том, а почему у премьер-министра Италии глаза округлились на словах про газовые терминалы и о том, что Европа будет их строить. Мало того что надо построить эти объекты — от них надо провести газопроводы. Это колоссальные финансовые нагрузки. Юнкер приехал в США договориться и решить торговый спор. Трамп сказал, что по машинам они так и не договорились, но договорились, что ЕС будет покупать больше сжиженного американского газа».

Таким образом, как подытожил Абзалов, ЕС наступает на собственную экономическую политику ради сомнительных перспектив.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз готов построить 9−11 терминалов для приёма сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Отметим также, что ранее председатель Еврокомисии Жан-Клод Юнкер после встречи с президентом США Дональдом Трампом 25 июля заявил, что Евросоюз готов вкладываться в строительство терминалов для приёма американского СПГ, чтобы снизить зависимость от импорта углеводородов из РФ.