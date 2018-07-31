Новосибирск, 31 июля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Новосибирске открываются школьные ярмарки. Их планируют разместить на шести площадках. Первая — на площади Маркса перед ГУМом — начала работу 23 июля. В середине августа стартуют ещё пять районных школьных базаров.

Анна Алябьева ИА REGNUM Школьный базар на площади Маркса

Анна Алябьева ИА REGNUM Родители отмечают, что в октябре ту же канцелярскую продукцию можно будет приобрести за полцены

Анна Алябьева ИА REGNUM На школьных базарах можно купить форму

Особого ажиотажа на ярмарке перед ГУМом не наблюдается. Многие родители отмечают, что сейчас цены и на одежду, и на канцелярию завышены. В сентябре — октябре будут большие скидки, а потому перед школой покупают только самое необходимое и в ограниченном количестве.

«Мы дочь в первый класс почти собрали. Покупали постепенно. Сейчас есть всё, кроме формы (её многие школы шьют на заказ). На одежду ушло около шести — семи тысяч рублей: форма, две блузки, туфли, колготки. Портфель и пенал — ещё 5,5 тысяч рублей, но если покупать в октябре, то можно взять со скидкой в 50−60%. Канцелярия обошлась в четыре — пять тысяч рублей (без книг и пособий). Ну и лыжи — от четырёх до шести тысяч рублей», — рассказала ИА REGNUM мама будущей первоклассницы Юлия Гамова.

Анна Алябьева ИА REGNUM Родители пока прицениваются, а дети присматриваются

Анна Алябьева ИА REGNUM Распродажа

Ещё несколько родителей отметили, что отложили основные покупки для школы на август — дети могут «вытянуться» за месяц.

Напомним, чтобы успеть записать ребёнка в желаемую школу, родители будущих первоклассников Новосибирска в ночь на 1 февраля дежурили у ворот образовательных учреждений — принимать документы на поступления в первые классы школы города начали в полночь 1 февраля.

Анна Алябьева ИА REGNUM Учебники и канцелярия в ассортименте

В 2018 году власти Новосибирска пообещали ввести в эксплуатацию пять школ.

«В новом учебном году новоселье отметят воспитанники школы-интерната № 37 для глухих и слабослышащих детей в Железнодорожном районе, школьники микрорайона «Весенний» Первомайского района, где откроется новая школа на 1250 мест. 1 сентября примет учащихся школа № 82 в Дзержинском районе, основное здание которой было реконструировано в 2017 году, а в этом году завершается строительство пристройки на 450 мест. Будет построена в этом году и школа в микрорайоне «Чистая Слобода», которая вошла в федеральный проект и рассчитана более чем на 1000 мест», — заявили в мэрии города.

Анна Алябьева ИА REGNUM Распродажа

По предварительным данным, в этом году в школы Новосибирска придут 21,5 тыс. первоклассников.

Тем временем в Кузбассе стартовала традиционная акция «Первое сентября — каждому школьнику», в рамках которой малообеспеченные семьи получают по 5 тыс. рублей, а многодетные семьи, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста — по 10 тыс. рублей на семью. Эти средства родители смогут потратить на школьных ярмарках. Как заявили в администрации Кузбасса, до начала учебного года школьные базары в рамках акции пройдут во всех территориях региона.