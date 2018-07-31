Ташкент, 31 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В Узбекистане уровень выживаемости хлопковой совки после зимы 2017/2018 года составил 76%, что угрожает урожаю хлопка, сообщили 31 июля в пресс-службе главы государства.

Хлопок

В ходе совещания по вопросам сельского хозяйства президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что для урожая хлопчатника чрезвычайной ситуацией является выживаемость насекомых в 50%. В ходе совещания были определены меры по системной организации работы по борьбе с вредителями и насекомыми.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в ходе совещания по вопросам сельского хозяйства президент Узбекистана раскритиковал районы республики, в которых хлопковые поля находятся в бесхозном состоянии. Ситуация на полях хлопка осложняется запаздыванием в развитии из-за плохих погодных условий весной.