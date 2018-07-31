Калуга, 31 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Три жителя Калужской области незаконно вывезли более 500 тыс. кубических метров песка в районе калужского пригорода Шопино. Песок продавали подрядчикам, которые занимаются строительством автодороги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 31 июля в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Gtrk-kaluga.ru Земли сельскохозяйственного назначения превратили в карьеры для добычи песка.

Как заявили в ведомстве, окончено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, которых подозревают в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями при добыче полезных ископаемых на территории Калуги. В частности, обвинение предъявлено руководителям общества с ограниченной ответственностью: 39-летнему калужанину и двум жителям Обнинска 40 и 39 лет.

По версии следствия, подозреваемые, не имея соответствующей лицензии, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с разработкой двух карьеров, добычей строительного песка и с его последующей реализацией генеральному подрядчику строительства объекта автодороги. Вывоз песка осуществлялся с участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

В результате был изменен рельеф местности на площади около 1,8 га и полностью уничтожен плодородный слой почвы, характеризующейся крайней (четвертой) степенью деградации. По расчету специалистов, устранение перечисленных последствий потребует длительного времени, при этом самовосстановление нарушенной природной среды произойдет не ранее чем через 100 лет. Общая сумма дохода от незаконной предпринимательской деятельности подозреваемых составила более 100 млн рублей.

«Дело в том, что на данном участке сейчас один песок, в советское время здесь были земли сельхозназначения, здесь были сельскохозяйственные посадки, и сделано это все было для сельхоздеятельности», — рассказал ГТРК «Калуга» следователь Кирилл Дубинин.

Уголовное дело, связанное с незаконной добычей полезных ископаемых, сотрудники правоохранительных органов расследовали с 2017 года. Несанкционированные работы, связанные с нарушением и уничтожением плодородного слоя почвы, приводят к снижению сельскохозяйственной ценности земель, и в дальнейшем к их полной непригодности. За подобное преступление грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 1,2 тыс. га земельных участков, находящихся в госсобственности и переданных в аренду, не используются по целевому назначению. В 2017 году на основании материалов Россельхознадзора и Росреестра в отношении 26 земельных участков общей площадью 315 га поданы исковые заявления об их изъятии и продаже с публичных торгов. Также выявлено 592 нарушения земельного законодательства на площади 50,5 тыс. га (71% от проконтролированной площади).

В 573 случаях (97%) земли простаивали, установленные требования не соблюдались и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв арендаторами не проводилось.

В I квартале 2018 года провели 541 проверку. Выявлено 520 нарушений земельного законодательства, составлено 206 протоколов об административных правонарушениях, наложен 161 административный штраф на общую сумму 6 млн 623 тыс. рублей, дополнительно взыскано 3 млн 834 тыс. рублей.

В целях повышения эффективности государственного и муниципального земельного контроля, а также предотвращения истощения почв руководитель управления Россельхознадзора по Калужской области Андрей Федотов предложил разработать региональный закон «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения». Эту инициативу поддержал глава Минсельхоза области Леонид Громов. По его словам, в настоящее время площадь земель сельхозназначения в регионе превышает 1 млн 800 тыс. га, из которых в 2017 году использовались лишь 50%. Так, чаще всего пашни простаивают в Ульяновском, Износковском, Малоярославецком, Мещовском, Дзержинском и Куйбышевском районах.