Тамбов, 31 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. 11 августа в Тамбове в шестой раз состоится межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Жителей и гостей региона ожидает пятичасовой музыкальный песенный марафон.

Michrn.ru Фестиваль хоровой музыки «Песни над Цной»

Сегодня, 31 июля, организаторы подробно рассказали о программе и подготовке к этому «грандиозному празднику».

Фестиваль «Песни над Цной» возродил красивую традицию, присущую именно тамбовской хоровой музыке. Об истории вспомнил один из инициаторов этого музыкального праздника, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Козляков. Еще в начале XX века, в 1901 году, когда в Тамбове появились первые любительские хоры, они на лодках совершали прогулки по реке, оглашая окрестности своим завораживающим пением. Сейчас, как и в далекие дореволюционные годы, фестиваль уже традиционно открывается лодочным променадом. 11 августа с 17 до 18 часов 20 минут вдоль берегов канала реки Цна проплывут пять прогулочных катеров, образовав своеобразную музыкальную флотилию. Хоровые коллективы со всех уголков Тамбовщины исполнят популярные советские и народные песни, приглашая всех жителей на гала-концерт. Музыка наполнит всю Набережную Тамбова. На берегу на разных площадках также будут выступать артисты.

Пятичасовой музыкальный песенный марафон начнется в 18:30 часов. Как рассказал заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергей Саввин, за пять лет фестиваль стал одним из любимых и самых посещаемых культурных событий области. Организаторы стараются прислушиваться к пожеланиям тамбовчан, и на этот раз по просьбам зрителей в программе появится еще один жанр — шансон.

«В нашем фестивале органично сочетаются произведения классической, народной и современной популярной музыки. Главное, чтобы это были песни всех поколений, песни, которые поются всем сердцем», — говорит Сергей Саввин.

Традиционно перед зрителями выступит Тамбовский камерный хор имени С. В. Рахманинова, отмечающий в этом году 25-летие со дня основания коллектива. Участником концерта станет ещё один юбиляр — государственный академический ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка», отмечающий свое 50-летие. В Тамбов приедут два прославленных коллектива с мировым именем — хоровая капелла России имени А. А. Юрлова и хор Сретенского монастыря. Песни отечественных, в том числе и тамбовских композиторов, исполнят заслуженная артистка РФ Алла Кругова, вокально-эстрадный ансамбль «Новый мир», лауреаты всероссийских и международных конкурсов Татьяна Абдулина-Зимнухова и Илья Журавлёв.

Кульминацией праздника станет выступление звезд российской эстрады. В Тамбов приедут участник шоу «Голос», солист московских мюзиклов Алексей Петрухин и группа «Губерния», яркий представитель жанра шансон — певец, поэт и композитор Сергей Любавин и народный артист России Лев Лещенко. Завершится концерт дружным исполнением гимна фестиваля под огни праздничного фейерверка.

Губернатор Александр Никитин неоднократно отмечал, что фестиваль «Песни над Цной» по праву считается одним из значимых культурных и туристических событий в регионе.

«Тепло нашего фестиваля давно перешагнуло границы Тамбовщины. В этом году мы ждем много гостей из Москвы, Петербурга, Астрахани, соседних регионов, и, конечно же, со всей области», — рассказал Сергей Саввин.