Нальчик, 31 июля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. В Северо-Кавказский окружной военный суд передано для рассмотрения уголовное дело жителя Кабардино-Балкарии Владислава Х. Его обвиняют в участии в бандгруппе, подготовке терактов и незаконном обороте боеприпасов и самодельных взрывных устройств.

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Как установило следствие, уроженец республики вступил в преступную организацию, деятельность которой запрещена в России. В планах боевиков было организовать ряд терактов на территории России. В 2011 году обвиняемый изготовил девять самодельных взрывных устройств общей мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе СКР по СКФО.

Бомбы планировалось взорвать 23 февраля 2012 года в разных местах города Нальчика: у зданий, где размещались СКР по региону, республиканская прокуратура, управление МВД. Однако совершить задуманное террористам не удалось. Из-за неосторожного обращения с ручной гранатой одного из участников банды произошёл взрыв. Обвиняемый Владислав Х. был ранен.

В отношении него было возбуждено уголовное дело, которое расследовали следователи СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящее время с обвинительным заключением оно передано в суд.

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