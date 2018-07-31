Санкт-Петербург, 31 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Легендарный крейсер «Аврора» включен в состав Всемирного списка объектов особой туристской привлекательности. Такое решение было принято на сессии Международного комитета по вопросам туристской привлекательности и устойчивому развитию туризма, которая состоялась в ЮАР.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Проход крейсера «Аврора» под Троицким мостом. Июль 2016 года

Как сообщает 31 июля издание «Петербургский дневник», генеральный секретарь этого комитета Владимир Пискурев вручил соответствующий сертификат командованию крейсера «Аврора» накануне Дня ВМФ.

Напомним, крейсер «Аврора» построен в Санкт-Петербурге в 1903 году, участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне и событиях революционного Октября 1917 года. Орудия с «Авроры» били по фашистам на подступах к Ленинграду во время Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014—2016 годах корабль находился на ремонте в Кронштадте, после чего вновь вернулся на место вечной стоянки у Петроградской набережной.

В День ВМФ, 29 июля, президент России Владимир Путин посетил «Аврору» и лично поздравил с праздником экипаж корабля.

О значении крейсера «Аврора» в отечественной культуре читайте в материале ИА REGNUM:

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