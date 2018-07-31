Тирасполь, 31 июля, 2018, 16:45 — ИА Регнум. «Мир и российское присутствие на берегах Днестра — это слова-синонимы. Нельзя одно представить без другого», — заявил президент ПМР Вадим Красносельский в связи с отмечаемой 26-й годовщиной ввода российских миротворцем в Приднестровье, передает корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Полевой выход военнослужащих мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровье

Те, кто требуют ухода российских военных из Приднестровья, по словам Красносельского, «хотят эскалации, хотят навязать модель «единой неделимой Молдовы», где нет места Приднестровью». «Но пока российский миротворец на приднестровской земле — войны не будет», — проводят слова президент ПМР «Известия».

Митинг в честь 26-летия миротворческой операции в Приднестровье прошел в Бендерах, у арки «Блаженны миротворцы». Как заявил в своем выступлении Вадим Красносельский, за 26 лет миротворцы доказали состоятельность этой операции. «За это время здесь при исполнении служебного долга не погиб ни один военнослужащий, а дети не слышали взрывов. И, что странно, именно доказав свою состоятельность, миротворцы России сегодня чувствуют на себе большое давление извне», — сказал он.

Говоря о недавних резолюциях Генассамблеи ООН и ПА ОБСЕ о выводе российских войск из Приднестровья и замене нынешнего формата миротворческой операции, Красносельский подчеркнул, что «все эти желания и потуги никак не связаны с миром».

Временный поверенный в делах России в Молдавии Роман Романов зачитал поздравление миротворцам от замглавы МИД РФ Григория Карасина. «Операция по достоинству признана международным сообществом как самая успешная и жизнеспособная. Несмотря на участившиеся в последнее время попытки дискредитировать действующие механизмы обеспечения стабильности в регионе, важно помнить, что присутствие Совместных миротворческих сил с участием контингентов России, Молдавии и Приднестровья объективно создаёт необходимые условия для политического диалога сторон в конфликте и разработки взаимоприемлемого варианта урегулирования», — говорится в послании.

Празднования прошли и в штабе Совместных миротворческих сил. «Мы благодарны Российской Федерации как стране-гаранту, способствовавшей тому, чтобы стороны конфликта влились в процесс мирного урегулирования. Сегодня конфликтующие стороны совместно с РФ поддерживают мир на этой земле», — сказал сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков. Он призвал не политизировать миротворческую операцию и подчеркнул, что «никакие гражданские миссии не смогут обеспечить взаимодействие сторон и безопасность на Днестре».

Его российский коллега Илья Уваров подчеркнул, что если из Приднестровья уйдут военные, никто не даст гарантию, что рецидива 1992 года удастся избежать. «Миротворческая операция уникальна. В отличие от прочих конфликтов на территории бывшего СССР, он отличается тем, что перешёл на уровень политических отношений. 26 лет в стабильном режиме миротворцы обеспечивают порядок в регионе. Вся Россия смотрит на вас и вами гордится. На вас равняются многие», — сказал он.

Молдавская делегация второй год подряд бойкотировала совместные мероприятия. Не было на празднованиях и представителей миссии ОБСЕ и военных наблюдателей от Украины.