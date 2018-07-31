Ульяновск, 31 июля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области готовится к запуску ещё одно новое производство. В сентябре в регионе начнёт работать новый цех горячего цинкования металлопродукции на базе АО «КТЦ «Металлоконструкция». В проект вложен 1 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Новый цех

30 июля производственные площадки технического центра «Металлоконструкция» осмотрел глава Ульяновской области Сергей Морозов. По его словам, объём инвестиций составил 1 млрд рублей.

«Когда мы стояли у истоков формирования программ развития Ульяновской области, предприятие было банкротом. Сегодня мы видим, что профессионализм, опыт, правильная маркетинговая политика и наши меры поддержки позволили открыть новые цехи, выйти на новые рынки», — сказал Сергей Морозов.

Губернатор также отметил, что на предприятии выпускают продукцию «высокого качества, которая представлена на территории всей страны от Калининграда до Камчатки».

«Мы рассчитываем, что такие компании станут локомотивами развития, национальными чемпионами, которые будут создавать новые рабочие места и продвигать нашу продукцию», — подчеркнул глава региона.

Предприятие является одним из крупнейших в регионе в своей отрасли. По информации профильных специалистов регионального минпрома, КТЦ «Металлоконструкция» за I полугодие 2018 года реализовало продукции почти на 2 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма налоговых отчислений превысила 65 млн рублей. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 640 человек, средняя заработная плата превышает 35 тыс. рублей.

Советник генерального директора «Металлоконструкции» Александр Щербина сообщил, что в ближайшие два месяца планируется запустить новый цех горячего цинкования. В настоящее время идёт наладка оборудования.

«У нас не хватает имеющихся мощностей, поэтому приходится возить продукцию еще на шесть заводов по всей России. И к конечной стоимости продукции добавляются транспортные расходы и стоимость цинкования. После ввода в строй нового цеха себестоимость нашей продукции снизится примерно на 20%. Эта ванна вмещает в себя около 450 тонн цинка. Производительность в год — 60 тысяч тонн. Но уже сейчас мы планируем строительство третьей ванны цинкования. Уже разрабатывается проектно-сметная документация», — сказал представитель предприятия.

Напомним, предприятие реализует стратегию развития завода, наращивает объёмы производства на экспорт. В 2017 году был открыт филиал в Красноярске, всего на сегодняшний день в России работают 12 филиалов (отдел продаж в Ульяновске, филиалы в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Москве, Екатеринбурге, Сургуте, Новосибирске, Иркутске, Якутске, Красноярске, Хабаровске). Филиалы и представительства завода также действуют за рубежом: в Польше, Чехии и Словении, Прибалтике, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Азербайджане, Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле также стало известно, что в Ульяновской области откроется завод по переработке овса и производству овсяных хлопьев «Геркулес». Проект нового завода был представлен губернатору Сергею Морозову в ходе рабочей поездки в Павловский район и посещения СПК «Калита-Агротех». Мощность создаваемого крупозавода составит 35 тонн зерна в сутки, а выход готовой продукции — 25 тонн в сутки.

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