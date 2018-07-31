Чебоксары, 31 июля, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Чувашия не смогла выполнить майский указ президента России Владимира Путина в части объёма инвестиций к ВРП. Данный показатель в республике не возрос, а снизился. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на заседании рабочей группы по координации деятельности органов госвласти по реализации указов президента.

Данные минэкономразвития Чувашии

Речь идёт о майских указах главы государства Владимира Путина, изданных 7 мая 2012 года. В частности, в ходе обсуждения указа №596 «О долгосрочной государственной экономической политике» было отмечено, что Чувашия не смогла выполнить показатель по привлечению инвестиций: напомним, была поставлена задача увеличить объём инвестиций к 2015 году не менее чем на 25% к внутреннему валовому продукту, к 2018 году — до 27%.

По данным минэкономразвития Чувашии, в 2015 году отношение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту составило 22,2% (в РФ — 19,6%), в 2016 году — 19,2% (в РФ — 20,8%), по итогам 2017 года прогнозно показатель составит 18,7%, в 2018 году — 17,9%. То есть индикативный показатель ежегодно снижается.

По информации экономического ведомства, в 2016 году в республике объём инвестиций в основной капитал снизился до 51,1 млрд рублей, индекс составил 83,6% к уровню 2015 года. В 2017 году общий объём инвестиций в основной капитал составил 51,9 млрд, или 101,4% к предыдущему году.

«Снижение объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту обусловлено недостаточным ростом инвестиций в 2017—2018 годах, высоким уровнем накопленной предприятиями долговой нагрузки и ограниченной возможностью замещения внешних источников финансирования», — пояснил заместитель министра экономического развития Чувашии Сергей Григорьев.

«То есть прогноз вы ставите, что ещё меньше будет?» — спросил премьер-министр Иван Моторин, на что получил утвердительный ответ. И уточнил:

«То есть данный показатель мы не выполнили?».

«Нет», — подтвердил замминистра.

В минэкономразвития отмечают, что в 2018 году в республике «планируется повышение инвестиционной активности за счёт реализации значимых для республики инвестиционных проектов». В частности, речь идёт о тепличном комплексе «Новочебоксарский», кадетском корпусе, модернизации производств на предприятии «Бреслер», чебоксарском мясокомбинате, гормолзаводе.

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Ранее власти прогнозировали, что объём инвестиций в основной капитал в 2018 году составит в Чувашии 52,6 млрд рублей, или 100,1%. По базовому варианту развития экономики в 2019 году объём инвестиций вырастет до 55,2 млрд рублей, в 2020 году — достигнет 58,2 млрд рублей, в 2021 году составит 63,9 млрд рублей (105,8%).