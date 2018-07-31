Ереван, 31 июля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Аливым не является самоцелью. Об этом на брифинге сегодня, 31 июля, заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Здесь мы должны исходить из реальности, что встреча должна иметь повестку. Повесткой может быть достижение договоренностей или же подтверждение прежних договоренностей с прежними властями Армении. То есть подтверждение венских, женевских и санкт-петербуржских договоренностей, что позволит создать условия для обеспечения прогресса в мирных переговорах», — пояснил Балаян.

Он также напомнил, что Пашинян в одном из своих последних интервью подтвердил готовность провести встречу с Ильхамом Алиевым.

Говоря о готовящейся встрече глав МИД Армении и Азербайджана, Балаян проинформировал, что пока нет окончательной четкой договоренности об этой встрече. По его словам, есть предложение сопредседателей МГ ОБСЕ, однако договоренности пока нет.

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