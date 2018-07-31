Переславль-Залесский, Ярославская область, 31 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославской области Николо-Сольбинский монастырь загрязняет реку Сольбу канализационными стоками. Об этом говориться в официальном ответе департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области жителю Переславля-Залесского.

Wikimedia.org Николо-Сольбинский монастырь

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что около монастыря, расположенного в лесной местности, в водоем попадают фекальные стоки. Автор видео сообщал о специфическом запахе. В департамент поступило обращение об этом. На место сотрудники выехали вместе с представителями природоохранной прокуратуры.

«Зафиксирован факт утечки загрязненных стоков из подземных коммуникаций религиозной организации «Николо-Сольбинский женский монастырь переславской епархии Русской Православной Церкви». По результатам проверки Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении указанной организации возбуждено дело об административном правонарушении», — говорится в ответе департамента жителю Переславля.

Также монастырь должен устранить нарушения природоохранного законодательства.