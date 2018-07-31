Рязань, 31 июля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. В Рязанской области заключенный исправительной колонии № 6 осужден за покушение на убийство другого заключенного. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Мужчина совершил преступление специально, чтобы его перевели из исправительной колонии в колонию строго режима.

Jo Naylor Нож в крови

В суде было доказано, что в декабре 2017 года мужчина позвал другого заключенного к месту сбора бытовых отходов во двор, сообщив, что его зовут для поиска запрещенных предметов. Там он рассказал мужчине о своих планах по переводу в колонию строгого режима и напал на него: начал наносить удары ножом в щеки и шею и избивать. В результате пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), и ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении пресс-службы.