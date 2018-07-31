Киев, 31 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В 2019 году на Украине в президентских выборах примет рекордное количество кандидатов. Это связано с тем, что вслед за президентскими выборами пройдут парламентские. Об этом 30 июля в эфире телеканала «5 канал» заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Цитата из х/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия Фрик-шоу кандидатов

«У нас до зимы появится еще очень много лиц, много кандидатов. Так совпало, что после президентских выборов стартует парламентская кампания. Даже если изначально партии не планировали выдвигать своих кандидатов в президенты, автоматически будут выдвигать, чтобы продолжить парламентскую кампанию. Они (кандидаты в президенты — ред.) будут возглавлять партийные списки. Так совпало, поэтому количество будет очень большим. Все партии будут выдвигать своих кандидатов в президенты», — прогнозирует Загородний.

По его словам, также много будет «технических кандидатов», потому что каждый кандидат в президенты имеет право на своих представителей в избирательной комиссии. Соответственно, при этом будут торговать местами на избирательных участках.

По его словам, в президентских выборах примут участие «коррупционеры». Таким образом, они попытаются обезопасить себя от преследований со стороны силовых структур, ссылаясь на политическое давление.

«Многие идут в политику, чтобы их потом не посадили за воровство… Это также способ публичной защиты. Это (большое число кандидатов в президенты — ред.) будет растаскивать голоса основных кандидатов, которые будут разыгрывать главную партию», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля о своем желании принять участие в президентской гонке сенсационно заявил скандальный украинский политик и чиновник Роман Насиров. В СМИ появилась его предвыборная реклама. Насиров — фигурант громкого коррупционного скандала о хищениях госсредств в налоговой, в настоящий момент находится под арестом. Однако вердикта по этому делу на сегодня не озвучено.