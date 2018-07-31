Ярославль, 31 июля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Ярославля начал рассмотрение дела в отношении бывшего директора ООО «Угличское ДСУ» Александра Никитина, которого обвиняют в даче взятки помощнику заместителя председателя Ярославского областного правительства Дмитрию Корнееву. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Летом прошлого года сотрудники ФСБ задержали помощника вице-премьера Ярославского правительства за получение взятки размером в 300 тысяч рублей. Дмитрий Корнеев обвинялся в двух эпизодах получения взятки. Оба раза ему их давал директор ООО «Угличское ДСУ» Александр Никитин.

Первый раз Никитин дал взятку в начале лета 2017 года, когда он заплатил высокопоставленному чиновнику 2 миллиона рублей двумя траншами в 500 тыс. и 1,5 млн. Угличская фирма после этого выиграла аукцион на ремонт дорог в Заволжском районе Ярославля. Вторую взятку Александр Никитин давал в августе 2017-го, но тогда он уже сотрудничал с правоохранительными органами.

8 августа 2017 года Дмитрий Корнеев был задержан, в июле 2018 года он был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 4 млн 300 тыс.

Сейчас суд начал рассматривать дело самого Александра Никитина. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат обвиняемого Александр Захарьин, его подзащитный во всем признался и активно сотрудничал со следствием.

Бывшему директору ООО «Угличское ДСУ» предъявлены обвинения по статье 291 ч. 5 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере»). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Это уже не первый случай, когда Александр Никитин проходил по делу о даче взяток. Ранее бывший директор департамента транспорта Ярославской области Владимир Соловьев был осужден на 6 лет за взятку, которую получил от Александра Никитина за ускорение сроков оплаты дорожных работ по госконтракту и содействие в дальнейшем получении контрактов. Тогда Никитин был освобожден от наказания в связи с деятельным раскаянием и активной помощью следствию.

Судебные заседания продолжатся в середине августа.