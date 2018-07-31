Рим, 31 июля, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Слишком большое число временных контрактов на итальянском рынке труда действительно является проблемой для экономики, но решать ее нужно не так, как предлагает правительство страны, заявила во вторник, 31 июля, лидер движения «Братья Италии» Джорджа Мелони, передает Il Giornale.

Бен Шан. Безработные. 1938

По данным национальной службы статистики, по временным контрактам работают более 3 миллионов итальянцев, то есть около 12% всех занятых граждан. Правительство разработало так называемый «декрет о достоинстве», который существенно усложняет работодателю прием на работу граждан по таким контрактам: власти убеждены, что временные контракты заставляют людей чувствовать себя незащищенными.

Предложенный правительством метод приведет лишь к сокращению рабочих мест, правильным способом было бы снижение налоговой нагрузки для тех, кто берет граждан на работу по постоянным, а не временным контрактам, считает Мелони.

Сторонники действующего правительства в свою очередь напоминают, что именно при власти демократов временные контракты получили столь широкое распространение.