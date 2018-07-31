Тегеран, 31 июля, 2018, 14:11 — ИА Регнум. Встреча с президентом США Дональдом Трампом в данный момент обернулась бы унижением для Ирана, заявил 31 июля заместитель спикера парламента исламской республики Али Мотахари, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

С таким заявлением он выступил на следующий день, после того как Трамп указал на возможность проведения переговоров со своим иранским коллегой Рухани.

«Если бы Трамп не вышел из «ядерной сделки» и не ввел бы санкции против Ирана, не было бы никакой проблемы провести переговоры с США», — подчеркнул Мотахари.

«Но вести переговоры с США сейчас было бы унижением», — добавил он.

Напомним, ранее, 30 июля, на переговорах с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте Трамп заявил о том, что «определенно» встретится с президентом Ирана, если того захочет он сам. В свою очередь, в Иране среди условий подобной встречи назвали выполнение условий «ядерной сделки», а также уважение исламской республики и другие.