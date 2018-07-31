Санкт-Петербург, 31 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В самом центре Петербурга во дворе-колодце укрылся независимый книжный магазин «Все свободны». Случайный прохожий вряд ли его найдёт, да и ассортимент книг рассчитан не на массового покупателя. Зато люди, устав от малополезных сетевых книжных, готовы поддерживать такие независимые магазины. Доказательство тому — успешная краудфандинговая кампания на Planeta.ru.

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Анастасия Полозкова ИА REGNUM Вид снизу

«Все свободны» рассчитан на довольно узкую аудиторию и скрыт от случайных прохожих, тем не менее в день сюда заходит в среднем 50−70 посетителей. Но, как признались владельцы магазина Артём Фаустов и Любовь Беляцкая, книжный бизнес не приносит большого дохода. На ремонт помещения денег и вовсе не хватает. А он необходим магазину в ближайшее время — уже больше года стоит острая проблема нехватки места для книг. Сейчас в лавке порядка 10 тыс. наименований. С расширением пространства их количество увеличится. Чтобы воплотить всё задуманное в реальность, владельцы магазина запустили краудфандинговую кампанию на Planeta.ru. С народной помощью им уже удалось собрать порядка 240 тыс. рублей и тем самым превысить изначальную цель в 200 тысяч. При этом кампания по сбору средств еще не закончилась — до её конца осталось две недели.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Любовь рассказывает корреспонденту Анастасии об устройстве магазина

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Маркс напоминает

А началось всё восемь лет назад, когда Любовь переехала в Санкт-Петербург к Артёму и обнаружила, что здесь нет книжного магазина её мечты. В Москве таким эталоном для неё служил «Фаланстер». Однажды Любовь познакомилась с его владельцем Борисом Куприяновым, и тот пообещал помочь с открытием аналога магазина в северной столице. Через некоторое время на набережной реки Мойки появился «Все свободны». С выбором названия у Любови и Артёма проблем не возникло:

«Для нас свобода является одной из важнейших ценностей в жизни. А чем образованнее человек, тем он свободнее».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Путь к свободе

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Строгие взгляды с окна

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Не остановить!

Независимые книжные магазины для многих становятся открытием, поэтому их владельцы делают упор не на запросы массового покупателя, а на подготовленного заинтересованного читателя.

«Многие люди, когда приходят к нам в первый раз, удивляются и не понимают, где оказались. Приходится объяснять, потому что они отвыкли от таких магазинов. К тому же в основном случайные покупатели спрашивают то, чего здесь нет. Какой-нибудь детектив, фантастику, сверхдешёвое бульварное чтиво или даже бумагу для принтера», — рассказывает Артём.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Артём рассказывает о читателях, не отличающих книжный от канцелярской лавки

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Ещё один ребёнок прочитает хорошие книжки

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В тишине. Между строк

Действительно, ассортимент книг — важная деталь, которая выделяет «Все свободны» среди других магазинов. Если для разного рода «Буквоедов» книги, скорее, вторичны, а многие произведения просто не найти, то в независимых книжных литература подвергается тщательному отбору. Есть ряд небольших издательств, которым Артём и Любовь полностью доверяют и заказывают все их новинки. Ассортимент более массовых тщательно фильтруют и заказывают, например, классику, которую мало издавали в XX веке, или издания с академическими комментариями.

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Анастасия Полозкова ИА REGNUM Журналы распродают

Здесь большой научно-популярный раздел. Таким образом владельцы магазина стараются продвигать науку в России. Можно найти книги о физике, космосе, эволюции и т.д. Особенно широкий выбор в гуманитарных науках: философии, антропологии, социологии и политике.

«Мы отслеживаем всё, что выходит по этим направлениям. В разделах политики и философии больше всего издается по левой мысли. Но есть и книги по традиционализму, консерватизму. Меняются настроения, в обществе появляется новый запрос. Книжный магазин не должен быть очень герметичным и представлять только одну идею. Это будет не магазин, а маленькое тоталитарное государство в книжках. Так нельзя. Нужно представлять разные идеи, чтобы человек мог выбирать, — отмечает Артём. — Получилось, что подавляющее большинство самых великих умов XX века были прогрессивными людьми и придерживались левых взглядов. Делайте соответствующие выводы».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Артём показывает книги, изданные силами магазина

Анастасия Полозкова ИА REGNUM 1917

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Владельцы магазина вспоминают историю открытия книжного

Наибольшее количество полок в магазине занимают книги по искусству. Широко представлена и современная русская проза. Любовь отмечает, что во «Все свободны» можно найти тех авторов, на которых владельцы хотели бы обратить внимание покупателей. Работы некоторых они издали собственными силами. Например, книгу «Ка, или тайные, но истинные истории искусства» художника Александра Бренера. Не только выдающимся математиком, но и писателем оказался также учёный Роман Михайлов. Издательство «Все свободны» выпустило его книгу «Изнанка крысы».

«Это современный русский Берроуз. Такой же мощный», — отмечает Артём.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Милая девушка выбирает книги для детей

Отличие независимых книжных магазинов ощущается ещё и в том, как здесь всё устроено. Низкие сводчатые потолки, уютные диваны и, конечно, множество книг, под которыми ломятся полки… Нет стеллажей с сувенирными шоколадками, кружками и прочей непрофильной продукцией. Здесь своя атмосфера. Осознание того, что находишься в магазине, а не в библиотеке, приходит лишь в тот момент, когда бросаешь взгляд на кассу. В остальное время ничто не отвлекает от чтения или выбора книг.