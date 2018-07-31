Ташкент, 31 июля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В Узбекистане стоимость проезда на современных скоростных поездах Afrosiyob с 15 августа увеличится на 35%, сообщает 31 июля издание «Народное слово» со ссылкой на АО «Узбекские железные дороги».

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Предъявите билет

Стоимость проезда из Ташкента в Самарканд для билетов эконом-класса составит 78 тыс. сумов (625 рублей), для билетов бизнес-класса — 105 тыс. сумов (841 рубль), VIP-класса — 151 тыс. сумов (1209 рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Узбекские железные дороги» планирует запустить в декабре 2018 года два новых поезда в Россию: «Ташкент — Москва» и «Ташкент — Казань».