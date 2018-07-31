Ташкент, 31 июля, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Турецкая компания Yildirim Group построит в Узбекистане солнечную и ветряную электростанции мощностью 100 МВт, сообщает 30 июля издание Forbes Kazakhstan со ссылкой на генерального директора компании Роберта Юксель Йылдырым.

Нащёкин Дмитрий Ветряк электростанции

По его словам, турецкая компания планирует построить в Кибрайском районе Ташкентской области угольную и газовую электростанцию мощностью 600 МВт, вложив в проект $1,2 млрд. Кроме того, Yildirim Group планирует реконструировать аэропорт Ташкента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля администрация Ташкента одобрила турецким инвесторам строительство в Яккасарайском районе города «Умного дома». В настоящее время власти города готовят необходимые документы для начала строительства.