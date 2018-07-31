Рыбинск, Ярославская область, 31 июля, 2018, 13:43 — ИА Регнум. Госпредприятие Ярославской области «Северный водоканал» возглавил Станислав Маклаков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к предприятию.

Vodarybinsk.ru Бочка с водой

В течение последнего года водоканал возглавлял Сергей Ивенков, приехавший из Владимирской области. Ивенков был назначен еще до реорганизации предприятия и передачи его из муниципальной собственности в ведение региона.

В отличие от Ивенкова, Станислав Маклаков — житель Ярославской области. В 2009—2011 годах он исполнял обязанности главы Тутаевского района. Это произошло после ухода с должности предыдущего главы Яна Андреева, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Ранее Маклаков возглавлял тутаевское муниципальное предприятие «Теплоэнергосеть».

После отставки занялся бизнесом. Согласно данным ЕГРЮЛ, Маклаков является учредителем ряда компаний, зарегистрированных в Ярославской области. Судя по всему, сфера интересов Маклакова довольна обширна. Среди учрежденных им фирм есть «Группа компаний аэрокосмические технологии» и «Первая светодиодная компания» и «Ярснаб».

В правительстве Ярославской области факт назначения Маклакова пока не подтверждают. Между тем там сообщили, что Сергей Ивенков находится в отпуске. В самом предприятии пояснили, что Маклаков в настоящий момент является первым заместителем генерального директора.