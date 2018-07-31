Кабул, 31 июля, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Выборы президента Афганистана состоятся 20 апреля 2019 года. Об этом 31 июля сообщает телеканал TOLOnews.

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Парламентские выборы назначены на 20 октября 2018 года. Таким образом, выборы главы государства пройдут через шесть месяцев после парламентских выборов.

В настоящее время главой Афганистана является Ашраф Гани, который был избран 14 июня 2014 года. Гани вступил в должность 29 сентября 2014 года, сменив на посту президента Хамида Карзая.

Как сообщало ИА REGNUM, последние выборы парламента состоялись в Афганистане в 2010 году. Очередные выборы должны были пройти в октябре 2016 года, но из-за продолжающейся в стране гражданской воны были отложены до осени 2018 года.

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