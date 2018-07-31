Омск, 31 июля, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Омский «Авангард» может временно переехать в Красноярск для проведения домашних матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Город55».

Garik55 «Арена-Омск»

Отмечается, что правительство Красноярского края готово предоставить «Авангарду» свою арену «Платинум», однако пока обращения из клуба по этому поводу не было.

Ранее сообщалось, что перед началом сезона стало известно, что «Авангард» вынужден переехать из-за аварийного состояния «Арены Омск».

Напомним, «Авангард» занял 12-е место в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне 2017/18. В плей-офф клуб уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в ¼ финала Восточной конференции.