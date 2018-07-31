Токио, 31 июля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Экстремальная жара в Японии стала причиной смерти по меньшей мере 300 человек, сообщает 31 июля Anadolu.

Пекло

Температура в стране восходящего солнца достигала выше 40 градусов по Цельсию, по данным экспертов, это температурный рекорд за всю историю государства.

Около 200 человек погибли из-за тепловых ударов, остальные — от прочих болезней, которые обостряются во время высоких температур.

Кроме того, порядка 57 тыс. человек в период с 30 апреля по 29 июля чувствовали недомогание из-за жары и обратились по этой причине в медицинские службы.