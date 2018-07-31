Барнаул, 31 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Поиски родственников пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны рядового Александра Сафронова (586 стрелковый полк 107 стрелковой дивизии), чьи останки весной 2018 года подняли бойцы отряда «Застава Ильи Муромца» и «Калининец» в районе деревни Гурьево Смоленской области, оказались успешными. На малую родину, в село Нижняя Ненинка (Алтайский край) останки бойца привезла его правнучка Ольга Крутакова. Об этом со ссылкой на краевой дворец молодёжи информирует сайт правительства Алтайского края.

Алтайский краевой дворец молодежи Захоронение останков рядового Александра Сафронова в Алтайском крае

Останки рядового Александра Сафронова захоронили с почестями на сельском кладбище, рядом с могилами его сыновей. В последний путь его провожали бойцы поисковых отрядов и жители села Нижняя Ненинка. Затем в центре села у памятника воинам, погибшим в годы войны, состоялся митинг.

«Думаю, что все солтонцы, а также родственники Александра Сафронова, которые участвуют в траурной церемонии, исполнены чувства гордости. Это второе в послевоенной истории района захоронение на малой родине останков солдата Великой Отечественной войны», — сказал на митинге глава администрации Солтонского района Михаил Лудцев.

Напомним, Солтонский район Алтайского края в Великую Отечественную войну отправил на фронт почти 9,5 тыс. солдат и офицеров, но домой вернулись менее половины солдат. Пятеро из них стали Героями Советского Союза и один — полным кавалером ордена Славы.