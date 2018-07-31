Донецк, 31 июля, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Двое жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в результате обстрела украинскими силовиками села Саханка на юге республики. Об этом сообщил 31 июля начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Теодор Жерико. Плот «Медузы» (фрагмент). 1818-1819

По словам представителя военного ведомства ДНР, в результате минометного обстрела Саханки двое местных жителей погибли, ещё двое получили ранения.

«В ходе ведения нами оборонительного огня из разрешенного Минскими соглашениями вооружения двое оккупантов были убиты и четверо ранены», — отметил Безсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 июля украинские военнослужащие обстреляли на территории ДНР населённые пункты Спартак, Ясиноватая, Еленовка, Минеральное, Ленинское, Октябрь, Коминтерново и Саханка. Каратели вели огонь из миномётов, гранатомётов, крупнокалиберного и снайперского оружия.

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