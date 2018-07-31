Вашингтон, 31 июля, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова заявила, что вернулась на корт после операции слишком рано. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Tatiana Светлана Кузнецова

«Думаю, я не была готова и вернулась слишком рано после операции. Я потратила больше времени на подготовку», — сказала Кузнецова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кузнецова обыграла американку Кристи Эрим Анн и вышла во второй круг турнира в Вашингтоне, где сыграет с победительницей матча между действующей чемпионкой турнира Екатериной Макаровой и румынкой Аной Богдан.

Читайте также: Теннисистка Кузнецова вышла во второй круг турнира в Вашингтоне