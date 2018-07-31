Москва, 1 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. С 1914 по 1918 год более 2 млн человек погибли на фронте, более 3 млн оказались в плену.

Похороны погибшего русского солдата. 1916

История одной женщины

Особое место в военной истории России занимает имя сестры милосердия Риммы Ивановой. Она стала единственной женщиной в Российской империи, которую наградили военным орденом Святого Георгия 4-й степени. С началом войны 20-летняя девушка хотела уйти на фронт. Родители её не отпустили, но подсказали стать сестрой милосердия. Спустя год Римма отправилась добровольцем на фронт.

Римма Иванова

9 сентября 1915 года полк девушки собирался контратаковать противника. Роту встретили жестоким огнем. Погибли два офицера, что вызвало неразбериху среди солдат. Тогда вперед вышла Римма Иванова со словами: «Братцы, за мной!» Солдаты бросились вслед за ней и вскоре взяли вражескую позицию. Однако эта победа самой девушке далась ценой жизни: она погибла в бою. Её последними словами были: «Боже, спаси Россию».

Новатор в высшем пилотаже и боевой авиации

О «мертвой петле» Петра Нестерова слышал, наверное, каждый. Однако знаменитый лётчик прославился не только благодаря первой фигуре высшего пилотажа. В 1914 году Нестеров командовал авиационным отрядом на Юго-Западном фронт. Лётчик был настолько умелым, что австрийское командование назначило за его обезвреживание крупную награду. 8 сентября 1914 года Нестеров совершил еще один прорыв и свой последний подвиг: впервые в истории боевой авиации он применил таран, сбив австрийский разведывательный самолёт ценой собственной жизни.

Пётр Нестеров

Забытый герой-казак

Сейчас имя казака Филиппа Приданникова почти забыто, однако в годы Первой мировой войны по известности он немногим уступал легендарному Кузьме Крючкову. В одном из боев за Галицию австрийский снаряд раздробил ногу Филиппа и убил под ним лошадь. Несмотря на это, казак продолжал биться — он заколол пикой трёх австрийцев, в затем саблей зарубил еще троих. После этого Филипп упал без сил. Его доставили в Киев, где наградили орденом Святого Георгия.

Подвиг казака Филиппа Приданникова

Первая мировая война 1914−1918 годов — первый военный конфликт мирового масштаба, в котором участвовали 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Захоронение павших в эти годы русских воинов осуществляли на Всероссийском Братском кладбище, открытом в феврале 1915 года на территории старинного усадебного парка в селе Всехсвятском под Москвой. Там же установили часовню. В 1920 году захоронения на кладбище прекратились, а в 1930-е кладбище преобразовали в парк. Лишь в 1994 году территорию бывшего Братского кладбища объявили памятником истории и культуры. На месте его центральной части создали мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны. Спустя 20 лет здесь же установили памятную надгробную плиту сестрам милосердия, погибшим в годы войны.