Минеральные Воды, Ставропольский край, 31 июля, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В Минералводском городском округе Ставропольского края коммунальщики и оперативные службы ликвидируют последствия атмосферного фронта, прошедшего через регион вечером 30 июля.

Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

По информации ГУ МЧС по региону, в результате повреждения на высоковольтной линии произошло частичное отключение электроэнергии в шести населённых пунктах — в зоне отключения оказались 1577 абонентов.

В администрации Минеральных Вод уточнили, что без света остались поселки Анжиевский, Первомайский, Загорский, Кумской, Побегайловка и Канглы. Всего в минераловодскую единую дежурную службу поступило около 70 звонков об отключении света и поваленных деревьях.

Подачу электроснабжения удалось восстановить в течение нескольких часов. А вот поваленные деревья спасатели и сотрудники муниципальных коммунальных служб убирают с раннего утра 31 июля. Поваленные шквалом деревья распиливают, убирают ветки с проезжей части. По предварительным подсчётам, вывезти предстоит порядка 40 грузовиков веток и стволов. Пострадало также два жилых дома — с кровли сорвало шифер. Обошлось без пострадавших.

Между тем, по данным краевого Гидрометцентра, в Минераловодском округе с 1 по 3 августа ожидается сильная жара +40. В большинстве районов края сохраняется высокая пожароопасность — четвертый класс.