Вашингтон, 1 августа, 2018, 01:12 — ИА Регнум. Великая битва между верхушкой американских спецслужб и нынешним президентом США Дональдом Трампом закончилась великим умиротворением специалистов по американской безопасности. Почему невиданных масштабов конфликт так и не разрешился ожидавшимся многими демаршем спецслужбистов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лозунг

Крупные американские СМИ и соцсети, спецслужбы и народное мнение большой части американской интеллигенции — все сошлись в невиданной травле американского президента. Тем не менее Трамп пока что устоял и намерен удерживаться и впредь. Возможно, что сама постановка вопроса, по которому пытаются обвинить президента, по своей природе не слишком интересна простому американскому обывателю.

Этот обыватель, обитающий в провинции, житель «одноэтажной Америки», не интересуется международными новостями. И интрига с расследованием «русского следа на выборах», способная привлечь внимание элиты и интеллигентов, ничего не говорит душе простого американца. А раз так, то и поддержка Трампа со стороны предпринимательских и военных кругов выглядит вполне логичной.

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