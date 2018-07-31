Челябинск, 31 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Под Челябинском на озере Чебаркуль от жидкости для розжига пострадала шестилетняя девочка. Струя попала на неё в момент розжига мангала, пишут её родственники в соцсетях.

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ЧП случилось 28 июля. Родственник отдыхавшего здесь десятилетнего мальчика попросил его разжечь мангал. Ребёнок начал это делать. И струя жидкости для розжига попала на рядом стоявших девочек. Больше всего досталось шестилетней, которая, как утверждают родственники. стояла дальше остальных.

Теперь у девочки ожоги 15% тела. Она находится в больнице. Родственники собирают средства на её реабилитацию. А правоохранительные органы ведут проверку по факту ЧП.