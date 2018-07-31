Вашингтон, 31 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Если всего несколько дней назад президент США Дональд Трамп угрожал своему иранскому коллеге Хасану Рухани страшными «последствиями», уже 30 июля он выразил желание встретиться с ним «без предварительных условий». Такие переговоры стали бы прекрасным развитием событий, но вероятность того, что они дадут конкретные результаты, невелика из-за ненадежности главы Белого дома, пишет со ссылкой на мнения экспертов Дэвид Вемер в статье аналитического центра Atlantic Council.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Господин соврамши

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Так, по мнению заместителя директор Центра им Брента Скоукрофта по вопросам стратегии и безопасности при Atlantic Council Мэттью Кринина, готовность Трампа встретится с иранским президентом является «хрестоматийным примером стратегии давления и взаимодействия США».

«Трамп повышает экономическое и военное давление на Иран до тех, пока тот продолжает осуществление своих опасных программ создания ядерного оружия и развития ракетных технологий, а также поддержку терроризма, в то же самое время оставляя возможность переговоров на случай, если Иран будет готов выбрать более ответственный путь», — подчеркнул он.

Тем не менее его коллега-эксперт Барбара Славин, возглавляющая программу «Будущее Ирана» при аналитическом центре Atlantic Council, отметила, что хотя встреча и носила бы положительный характер, но едва ли она будет проводиться искренне.

«В принципе, такая встреча была бы замечательной, но я сомневаюсь в том, что президент в действительности захочет — или сможет — пойти на переговоры с Тегераном в духе доброжелательности, после того как он в одностороннем порядке вышел из ядерного соглашения с Ираном и ввел запрет на въезд в США для большинства его граждан», — отметила она.

Со Славин согласна и Холли Дагрес, внештатный сотрудник Центра им Брента Скоукрофта по вопросам стратегии и безопасности. По ее мнению, иранская сторона «верит в диалог, основанный на взаимном уважении».

«Пока же администрация Трампа не раз показывала себя в качестве ненадежного актора с того момента, как она вышла из СВПД», — подчеркнула она, имея в виду Совместный всеобъемлющий план действий — подписанное в 2015 году ядерное соглашение с Тегераном.

«Президент США Дональд Трамп не сделал ничего для создания уверенности, как и не доказала его администрация, что она сдержит данное слово. Трампу придется преодолевать широкий разрыв, прежде чем проявит желание встретиться», — добавила она.

Напомним, в ответ на заявление Трампа о готовности к переговорам в исламской республике отметили, что для начала Вашингтону необходимо вернуться к соблюдению условий ядерной сделки, а также начать проявлять уважение к Ирану.