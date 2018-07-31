Новосибирск, 31 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Новосибирский музыкальный театр получил из федерального бюджета 13,9 млн рублей на постановку музыкальных спектаклей на итальянскую тематику, следует из приказа министерства культуры Российской Федерации от 25 июля 2018 года. В списке получателей субсидий, помимо новосибирского театра, ещё 14 театральных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/muzkomnsk Новосибирский музыкальный театр

Новосибирский музыкальный театр стал обладателем самого большого гранта, который был выделен на реализацию проекта «Италия, с любовью», в рамках которого запланирована постановка двух спектаклей: мюзикл «Римские каникулы» и оперетта Штрауса «Ночь в Венеции».

«Новосибирские театры хорошо известны своими постановками не только в России, но и за рубежом, обладают высоким профессиональным уровнем. Получение Новосибирским музыкальным театром гранта стало для региона новым поводом для гордости», — прокомментировал новость врио министра культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Отметим, что Новосибирский музыкальный театр, основанный в 1959 году, сегодня считается одним из ведущих музыкальных театров России. На счету коллектива десять премий «Золотая Маска» и многочисленные дипломы фестиваля.