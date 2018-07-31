Калуга, 31 июля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Сразу четыре токарно-фрезерных обрабатывающих центра с числовым программным управлением и горизонтально-расточной станок с поворотными столами приобрёл Калужский турбинный завод, входящий в состав энергомашиностроительной компании «Силовые машины», в рамках программы масштабной модернизации производства. Об этом 31 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

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Так, один станок, оснащённый высокомоментными фрезерными блоками, будет установлен в турбогенераторном цехе. Ещё три аналогичные машины прибудут на завод в третьем квартале 2018 года. Их вместе с горизонтально-расточным станком с поворотными столами установят в цехе энергетических турбин.

Напомним, ОАО «Калужский турбинный завод» — крупнейшее в России и на территории СНГ предприятие по разработке и производству паровых турбин, турбоприводов и блочных турбогенераторов малой и средней мощности для энергетических объектов различных отраслей промышленности. За почти 70-летнюю историю заказчикам поставлено более трёх тысяч единиц энергетического оборудования, около 50% — в Россию, остальные — в 42 страны дальнего и ближнего зарубежья.