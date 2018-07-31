Вильнюс, 31 июля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Ещё в начале 2018 года в литовских самых популярных сетевых СМИ — порталах Delfi, 15min, Lrytas, Alfa, новостных агентствах BNS, Elta — наметилась тенденция регулярных критических публикаций в отношении партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей (ИАПЛ — СХС), которая уже два десятилетия правит муниципалитетами Вильнюсского и Шальчининкайского районов, успешно выступает на муниципальных выборах в Вильнюсе и в Клайпеде (в последнем случае благодаря партнёрству с партией «Русский альянс»), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 июля.

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Эту партию, которая уже два срока подряд проходит фракцией в состав парламента, литовские СМИ не любили и раньше, однако процент негативных публикаций в последнее время буквально зашкаливает. Так, только сегодня, 31 июля, портал 15min опубликовал материал о том, что председатель Союза поляков Литвы Михал Мацкевич (входит в ИАПЛ — СХС) не следит за родовым имением Юзефа Пилсудского. При том, что на это средства организации выделяет Польша. В Польше тем временем, пишут литовские СМИ, подозревают Мацкевича в растрате денег. Сам Мацкевич, говоря о конфликте с новыми руководителями структур в Польше, ответственными за выделение денег полякам за рубежом, заявил о возврате всех средств, но должного внимания к его пояснениям литовские СМИ не проявили.

Тем временем сегодня же газета Lietuvos žinios пишет, что председатель ИАПЛ — СХС Вальдемар Томашевский, который также является депутатом Европарламента, — самый пассивный европарламентарий от Литвы. Статью обобщает литовское агентство BNS, после чего сжатую информацию перепечатывают почти все литовские СМИ. «Он представил 126 предложений по резолюциям, 11 вопросов, 124 раза выступал на заседаниях», — пишут о Томашевском литовские СМИ.

Подобные материалы, исключительно в негативном фоне, появляются едва ли не ежедневно. 26 июля портал 15min публикует колонку представителя новообразованного под опекой литовских официальных властей Польского дискуссионного клуба Александра Радченко, который рассуждает о том, что ИАПЛ — СХС в «глубоком кризисе» из-за того, что фактически все эти годы «служила Кремлю», что, «наконец», «заметили в Польше».

25 июля портал Delfi предрекает «слом» «кремлёвской ИАПЛ — СХС», поскольку меняются отношения официального Вильнюса с Варшавой, а Польша начинает «прозревать» в отношении Томашевского. На фотографии к материалу сам Томашевский 9 мая на воинском кладбище с георгиевской лентой, которую в Литве требуют запретить.

Ещё раньше литовские СМИ с удовольствием описывали проверку в самоуправлении Вильнюсского района, где якобы в рабочее время на рабочих компьютерах чиновники-мужчины польского происхождения просматривали фотографии и видео женской эротики. Правда, скандала тогда не получилось, поскольку общественность только поддержала гетеросексуальность политиков. Как и несколько лет назад, когда один из представителей партии по возвращении домой застал свою супругу с любовником, застрелил любовника, а потом себя. Литовские СМИ тогда также пытались раздуть скандал, но не получилось — общество не осудило поступок политика польского происхождения.

Отметим, что ИАПЛ — СХС — единственная на сегодняшний момент фракция в литовском парламенте, которая не замешана ни в одном коррупционном скандале. В Литве в 2019 году пройдут выборы в органы местного самоуправления, выборы в Европарламент, президентские выборы.