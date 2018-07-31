Москва, 31 июля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Новость о том, что Саудовская Аравия приостанавливает транзит через Красное море после атаки на два ее танкера, по-прежнему оказывает позитивное влияние на нефтяные котировки. Кроме того, поддержку нефтяным ценам оказывает прогноз о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов в хранилищах США. Официальные еженедельные данные будут опубликованы 1 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Несмотря на некоторый откат от недавних максимумов, и североморская смесь Brent и легкий американский сорт WTI торгуются в рамках восходящих трендов. Диапазон изменения цены Brent в ближайшей перспективе $75 — 76,30. Сегодня, 31 июля, в течение дня применяемая модель указывает на рост к уровню $75,90. Для WTI актуальный диапазон $69,90 — $71. Цель роста в течение дня $72,30», — предполагает эксперт.

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