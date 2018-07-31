Мехико, 31 июля, 2018, 12:15 — ИА Регнум. В среднем 85 человек в день погибают в Мексике насильственной смертью. Такие цифры опубликовал 30 июля в своем докладе мексиканский Национальный институт статистики, пишет газета El País.

Убийство

2017 год стал самым кровавым за всю историю страны: количество убийств превысило показатели 2011 года, когда вовсю шла война государства с наркокартелями. В прошлом году были убиты 31 174 человека, большинство при помощи огнестрельного оружия Это на 6615 больше, чем в 2016 году.

Данные основаны на информации судебных расследований. Мексика впервые достигла показателя 25 убийств на 100 тыс. жителей, опередив Колумбию (24) и приблизившись к Бразилии (29), традиционно возглавляющей список крупных криминальных государств региона.

Рост преступности объясняется тем, что после устранения лидеров крупных бандитских группировок происходит их фрагментация и борьба за власть внутри них. Кроме того, бандиты, помимо наркоторговли, осваивают новую «деятельность» — кражу топлива, вымогательство, похищения людей.

Преступность приходит в города, которые ранее считались относительно безопасными, и распространяется равномерно по всей стране. Всё указывает на то, что 2018 год побьёт рекорды жестокости.