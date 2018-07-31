Вашингтон, 31 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Лесные пожары в американском штате Калифорния напрямую угрожают 10 тыс. домов, сообщает 31 июля Associated Press.

Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

Стихия уже причинила серьезный ущерб полям и угодьям Калифорнии, а также стала причиной гибели шести человек. Данный пожар стал девятым по силе разрушений в истории штата.

Напомним, пожары бушуют в Калифорнии уже не первую неделю, десятки тысяч людей эвакуированы из наиболее опасных районов штата. В общей сложности порядка 100 тыс. человек находятся в зоне риска.