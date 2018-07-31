Киев, 31 июля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Во время дебатов в киевском суде по делу экс-президента Украины ВиктораЯнуковича его адвокаты покинули заседание, сообщает 31 июля «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Янукович

Согласно сообщению, адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил судью допросить свидетеля, однако судья отказался и объявил перерыв на 10 минут для подготовки к прениям. Во время перерыва защита Януковича удалилась из здания суда.

В результате прокурор Руслан Кравченко подал ходатайство о назначении Януковичу государственного адвоката, так его собственная защита экс-президента постоянно срывает заседания.

Напомним, Виктора Януковича судят по ряду уголовных статей, в том числе «государственная измена» и «содействие в посягательстве на территориальную целостность Украины».