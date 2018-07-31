Прения сторон по делу Януковича вновь не состоялись
Киев, 31 июля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Во время дебатов в киевском суде по делу экс-президента Украины ВиктораЯнуковича его адвокаты покинули заседание, сообщает 31 июля «112 Украина».
Согласно сообщению, адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил судью допросить свидетеля, однако судья отказался и объявил перерыв на 10 минут для подготовки к прениям. Во время перерыва защита Януковича удалилась из здания суда.
В результате прокурор Руслан Кравченко подал ходатайство о назначении Януковичу государственного адвоката, так его собственная защита экс-президента постоянно срывает заседания.
Напомним, Виктора Януковича судят по ряду уголовных статей, в том числе «государственная измена» и «содействие в посягательстве на территориальную целостность Украины».