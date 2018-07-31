Барнаул, 31 июля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Пока депутаты Госдумы РФ добиваются смягчения наказания для интернет-пользователей за публикацию и перепубликацию спорной информации в социальных сетях, алтайские правоохранители взяли в «уголовные тиски» троих граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

James Ledbetter Интернет-цензура

В частности, ГТРК «Алтай» сообщает о 23-летней жительнице Барнаула Марии Мотузной, которая из-за графических изображений на своей странице «ВКонтакте» получила обвинение в экстремизме.

«Прибывшие для обыска следователи заявили, что сохраняя картинки, я оскорбляла людей, что я должна признаться. Я смеялась только первые минут 15», — рассказала обвиняемая.

Марии Мотузной также сообщили, что по аналогичному делу другая девушка получила три года ограничения свободы, и рекомендовали подписать признание об оскорблении чувств верующих.

Несмотря на то, что прямых оскорблений или призывов к насилию эксперты не обнаружили (претензии у полицейских возникли к нескольким изображениям с язвительными замечаниями в отношении священников и христианства, а также к двум картинкам с африканцами и шутками относительно цвета кожи), 6 августа 2018 года Марию Мотузную ждёт суд.

По данным ИД «Алтапресс», примерно по такой же схеме (и тоже в Барнауле) преследуют сейчас и 19-летнего студента Даниила Маркина (часть 1 статьи 282 УК). Как и в случае с Марией Мотузной, внимание следователей привлекли сохраненные изображения на странице в соцсети «ВКонтакте».

По признанию обвиняемого, поводом для возбуждения уголовного дела стали картинки с дедом Гарольдом, скрывающим боль, на картине Андрея Рублева «Троица», а также Джоном Сноу из «Игры престолов» с подписью «Воистину воскрес».

"Они (следователи, прим. ИА REGNUM ) смотрели всю мою коллекцию мемов и не сдерживаясь сами с них же смеялись», — информирует Даниил Маркин своих подписчиков в интернете.

Напомним, в июне 2018 года депутаты Государственной думы России Алексей Журавлев («Родина») и Сергей Шаргунов (КПРФ) внесли на рассмотрение законопроект, который позволит перевести ответственность за экстремистские репосты в социальных сетях из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях. Ответственность за такие перепосты, убеждены депутаты, должна наступать по КоАП, а преступление наказываться штрафом на сумму до 20 тыс. рублей, либо обязательными работами или административным арестом.

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Правда Верховный суд нашёл инициативе противоречия. Его представители полагают, что реализация указанных предложений приведет к «фактической декриминализации деяния, предусмотренного частью первой действующей статьи 282 УК РФ, и расширению области применения проектной уголовно-правовой нормы вследствие исключения признака публичности совершаемых действий».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее своим вкладом в дело борьбы по профилактике экстремизма среди подростков прославилось СУ СК РФ по Алтайскому краю, создав видеоролик, посмотрев который, у некоторых молодых людей может сложиться впечатление, что в случае репоста последует неизбежная травля сверстниками, потеря перспектив в жизни и уголовное преследование за репосты и лайки в соцсетях.