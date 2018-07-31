Москва, 31 июля, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Заявления правительственных чиновников, жалующихся на нехватку бюджетных средств, производят впечатление наглой и циничной лжи, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, несмотря на кризис, по итогам 2017 года дивиденды крупнейших российских компаний увеличились на 16% в годовом выражении и достигли 1,69 трлн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Действительно, у крупных корпораций есть деньги, в том числе за счёт улучшения экономической конъюнктуры, довольно существенного повышения цен на нефть, — отметил Делягин. — Безусловно, дела у крупного бизнеса идут хорошо, хотя тут тоже по-разному. Есть сверхприбыльный Сбербанк, а есть ВТБ. Однако я при всей моей нелюбви к господину Грефу не призывал бы раскулачивать те крупные корпорации, которые захлебываются в деньгах, так как деньги есть не только у них».

В этой связи Делягин обратил внимание на то, что деньги есть не только у Сбербанка.

«Прежде всего, деньги есть у правительства РФ, — отметил Делягин. — Неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1 июля этого года составили 8 трлн рублей. За полгода они выросли на 1,9 трлн рублей. То есть все вопли, что у правительства нет денег, производят впечатление наглой, циничной и чудовищной лжи. Деньги у них есть. Но у них нет денег для России, и складывается впечатление, что удушение страны налогами стало самоцелью этих людей, а не следствием каких-то неприятных явлений. Смысл либерального правительства РФ и Банка России в том, чтобы не допускать социального и экономического развития РФ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2017 года дивиденды крупнейших российских компаний увеличились на 16% в годовом выражении и достигли 1,69 трлн рублей. Лидирует по объему дивидендных выплат — 42% — нефтегазовая отрасль. В 2017 году компании отрасли выплатили 711 млрд рублей (+24% к 2016 году). Максимальные выплаты достались акционерам «Роснефти» (111,1 млрд рублей, +75%).