Санкт-Петербург, 31 июля, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Отсутствие у «закона Яровой» подзаконных актов и инструкций, сделавшее невозможным его выполнение, не вызывает удивления, потому что закон был принят не для того, чтобы быть исполняемым, а для того, чтобы иметь возможность в любой момент создать проблему любому нелояльному провайдеру, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 31 июля, эксперт IT-рынка Андрей Рябых.

Kremlin.ru Ирина Яровая

Ранее РБК со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что требования так называемого «закона Яровой», вступившего в силу 1 июля и обязывающего интернет-компании хранить данные о пользователях на серверах в России, оказались невыполнимыми из-за отсутствия подзаконных актов и инструкций. Участники рынка не знают, в каком виде требуется хранить полученные данные и передавать в правоохранительные органы.

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Таков фирменный стиль российских законодателей. Они принимают закон, не думая о том, как именно он будет выполняться. Это уже не первый подобный случай. Во многом ситуация похожа, например, на ситуацию с законом об онлайн-кассах.

Трудно сказать, чего не хватает законодателям — экспертных оценок, времени или чего-то еще. В любом случае закон принимается в таком виде, что создать проблемы можно любому провайдеру, который окажется нелояльным. Как говорится, «то, что вы на свободе, — не ваша заслуга, а наша недоработка».

При желании государство за несоблюдение «закона Яровой» сможет «закрыть» любого провайдера. Тот сможет обратиться в суд, указывая в данном случае на отсутствие подзаконных актов и инструкций, то есть на невозможность выполнить закон. Этот суд он, возможно, даже выиграет. Но за эти несколько месяцев клиентская база будет потеряна.

Так и устроены наши законы. Выполнять их буквально никто не собирается, цель их принятия — совсем в другом», — считает Рябых.