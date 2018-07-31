Вашингтон, 31 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Астрономы из США определили точное расстояние до Полярной звезды. Об этом сообщается в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

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Учёные проанализировали данные, полученные с помощью телескопа Gaia, и пришли к выводу, что расстояние составляет 447+/ — 1,6 световых лет. Это применимо ко всей системе Полярной звезды, которая состоит из трёх светил.

Кроме того, учёные определили свойства главной звезды системы — Полярной А. Радиус звезды соответствует 47−50 солнечным, масса — 6,4−6,7 массам Солнца, а возраст 55−65 млн лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили систему из двух двойных звёзд, которые гравитационно связаны друг с другом.

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