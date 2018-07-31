Москва, 31 июля, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Парад астрономических красот продолжается: жители России в августе смогут наблюдать не только частичное солнечное затмение, но и звездопад. Если, конечно, позволит погода.

Сальвадор Дали. Затмение и овощи осмоса (фрагмент). 1934

В Московском планетарии уточнили, что вместе с частичным затмением Солнца жители севера и востока России смогут полюбоваться на звездопад Персеиды. Это явление тоже не редкое — метеорный поток ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея.

Звездопад начнется в ночь на 13 августа: число падающих метеоров достигнет сотни в час. Жители Москвы смогут увидеть его при условии ясной погоды с 23:00 до 03:00 мск.

Метеоритный поток возникает при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта — Туттля. Звездный дождь состоит из мельчайших частиц, которые сгорают в земной атмосфере.

Звездопад Персеиды продолжается с 27 июля по 20−21 августа, на ночь с 12 на 13 августа приходится его пик. Тем не менее можно увидеть звездопад и в другие ночи, например, еще один максимум придется на ночь с 11 на 12 августа.

Также хорошо будет видно на небе созвездие Персея, а до 2 августа над Москвой будет видна Международная космическая станция. Наблюдать за звездным небом лучше как можно дальше от городских огней. Идеально отправиться в горы или на море.

Если есть хорошая фотокамера с высокой чувствительностью и широкоугольным объективом, то можно попробовать сфотографировать метеорный поток. Если нет, то красивые фотографии наверняка выложат в социальных сетях астрономы-любители и просто любители фотографии.

Что касается частичного солнечного затмения, то оно произойдет 11 августа 2018 года, его максимальная фаза составит 0,74. Увидеть его можно на севере и востоке России. Максимальная фаза затмения Солнца наступит в 12:46 мск на заходе вблизи острова Врангеля.

Ранее жители Москвы не смогли увидеть «кровавую луну» — небо над столицей заволокло тучами. Лунное затмение в ночь на 28 июля продолжалось почти четыре часа.

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Это было уникальное явление: полное лунное затмение совпало с великим противостоянием Марса: планета приблизилась на максимально близкое к Земле расстояние. Такое совпадение бывает раз в 2,5 тыс. лет, что, кстати, по космическим меркам — мгновение.