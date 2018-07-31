Вашингтон, 31 июля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Из-за навязчивых идей и маний президента США Дональда Трампа, который отправил не только отправил ряд членов своей администрации посредством своей страницы в Twitter, но и использует ее для проведения словесной войны с иностранными лидерами, Вашингтон превратился в серьезную угрозу для глобальных мира и экономики. И если лидеры США не вмешаются в ситуацию, международная репутация страны может быть разрушена, пишет Мехмет Барлас в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Автор отмечает, что иногда кажется, что Трамп путает государственную службу с реалити-шоу, в результате чего он стремится больше к тому, чтобы привлечь к себе внимание, нежели добиться стабильности. Так, недавняя серия сообщений в Twitter президента Трампа и вице-президента Майкла Пенса вызывала бурю негодования со стороны турецкого народа. В частности, неудовольствие главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала угроза США о введении экономических санкций против Анкары.

«Если США не изменят свою позицию, они должны помнить, что они рискуют лишиться сильного и настоящего союзника, такого как Турция», — отметил он, подчеркнув, что Анкара не зависит от США.

Можно только представить себе, указывает Барлас, какой гнев вызывает необдуманная политика Вашингтона у Ирана и иранского народа. Неудивительно, что президент исламской республики Хасан Рухани и другие официальные лица страны захотели ответить главе Белого дома, который назвал Тегеран «врагом» США, чтобы продавать американское оружие Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива. Из-за санкций против Ирана, а также попытки начать военную кампанию против страны втягивают Ближний Восток в очередной и более глубокий кризис.

«Да убережет Господь мир от таких непредсказуемых политиков, как президента Трамп», — подчеркнул Барлес.

«К сожалению, в руках нынешнего лидера США ожидает неопределенное будущее», — добавил он, отметив, что в XX веке лидер нацистской Германии Адольф Гитлер тоже считал, что «он может укрепить Германию, игнорируя международные соглашения».

Напомним, 26 июля Трамп заявил о том, что Вашингтон может ввести «широкие санкции» против Турции, если та не освободит американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в стране из-за подозрений в пособничестве попытке переворота в 2016 году.