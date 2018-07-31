Оренбург, 31 июля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области в службе судебных приставов за первое полугодие 2018 года возбуждено 300 исполнительных производств в отношении водителей, которые проигнорировали оплату штрафных санкций за нарушение правил дорожного движение. Общая сумма долга составила 200 млн рублей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по региону Наталья Зайцева.

Долг платежом красен

На сегодняшний день с водителей-должников взыскано 170 млн рублей, завершено более 200 исполнительных производств.

Судебные приставы отметили в списке должников и таких автовладельцев, которые неоднократно нарушили правила дорожного движения. Так, один оренбуржец за несколько месяцев 15 раз нарушил скоростной режим, а штрафы составили более 40 тыс. рублей. Только после введения ограничительной меры — временного отстранения от управления автомобилем — мужчина оперативно погасил всю задолженность.

Добавим, при неуплате административного штрафа в установленный законом срок штрафная сумма увеличивается вдвое. Кроме того, нерадивый водитель может подвергнуться аресту до 15 суток, обязательным работам и запрету в выезде за границу.