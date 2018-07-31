Севастополь, 31 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Аграрии Севастополя в 2018 году собрали в 2,5 раза больше фруктов, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил директор Департамента сельского хозяйства Дмитрий Чумаков, слова которого обнародовала пресс-служба городского правительства.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

По его словам, сбор косточковых и семечковых культур в регионе, по предварительным данным, достиг показателя в 478 тонн, «хотя уборка урожая еще не завершена». Чумаков отметил, что на данный момент уборка фруктов завершена в менее половины фруктовых садов Севастополя.

По его словам, всего в 2018 году в регионе планировалось собрать чуть более 800 тонн семечковых и косточковых культур.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лета в шести районах Крыма из-за сильной засухи была объявлена чрезвычайная ситуация (ЧС) природного характера.

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